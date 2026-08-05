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Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

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AA Giriş Tarihi:

Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

Türk Hava Yolları (THY), yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira konsolide net kâr elde etti.

#1
Foto - Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

#2
Foto - Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu.

#3
Foto - Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.

#4
Foto - Finansal sonuçlar açıklandı: Türk Hava Yolları yüksekten uçtu

Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

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