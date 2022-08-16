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Spor Trabzonspor transferde dev adımlar atıyor!
Spor

Trabzonspor transferde dev adımlar atıyor!

Trabzonspor ile Ajax’ın anlaşmasının ardından Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 16:39:00 -
Trabzonspor transferde dev adımlar atıyor!

Trabzonspor ile Ajax’ın anlaşmasının ardından Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti. Video Player

Hollanda devi Ajax, Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ı kadrosuna kattı.

Ajax, 9.5 milyon euroluk bonservis bedelinin 4 milyon 750 bin euroluk kısmını peşin olarak ödeyecek.

Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti. Transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Koopenhag maçının ardından Hollanda’ya geçecek Trabzonspor’un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için kafileyle birlikte Danimarka’ya giden Ahmetcan karşılaşmanın ardından Hollanda’ya geçecek.

19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

 

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