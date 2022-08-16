Trabzonspor transferde dev adımlar atıyor!
Trabzonspor ile Ajax’ın anlaşmasının ardından Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti.
Trabzonspor ile Ajax’ın anlaşmasının ardından Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti. Video Player
Hollanda devi Ajax, Trabzonspor’dan Ahmetcan Kaplan’ı kadrosuna kattı.
Ajax, 9.5 milyon euroluk bonservis bedelinin 4 milyon 750 bin euroluk kısmını peşin olarak ödeyecek.
Ahmet Can Kaplan’ın temsilcisi, Hollanda ekibiyle sözleşme imzalamak için Amsterdam’a gitti. Transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor. Koopenhag maçının ardından Hollanda’ya geçecek Trabzonspor’un Kopenhag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı için kafileyle birlikte Danimarka’ya giden Ahmetcan karşılaşmanın ardından Hollanda’ya geçecek.
19 yaşındaki stoper, Amsterdam’daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.
Kadın - Aile
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Türk kahvesiyle yapılan İçecekler neler? Soğuk kahve tarifi
Kadın - Aile
Fatih Sultan Mehmed Han'ın en sevdiği besin olan koruk suyunun faydaları nelerdir? Nasıl yapılır?
Aktüel
Tarım Kredi Kooperatifi marketleri çalışma saatleri | Tarım Kredi marketleri kaça kadar açık?