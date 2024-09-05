Trabzonspor transferde alev alev! Rota Fransa’daki yıldıza döndü
Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Güneş'in raporu dahilinde çalışmalar sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı golcü Gift Orban'ı gündemine aldı.
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'un yeni teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş oturdu.
Deneyimli teknik adamın göreve başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da yeniden hız kazandı. Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor yönetimi, forvet transferine ağırlık verdi.
Hedef Lyon’un forveti Orban
Uzun süredir Onuachu için mesai harcayan Bordo-Mavililer, rotasını bir başka Nijeryalı golcüye kırdı.
Trabzonspor'un gündemindeki isim Gift Orban. Bordo-Mavililer, Gift Orban için Lyon'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Lyon, Gift Orban'ı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Gent'ten 14 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.