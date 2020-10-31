Trabzonspor teknik direktörü kim olacak?

Trabzonspor, teknik direktör John Ikem Newton ile yolların ayrıldığını ve İngiliz teknik adama 333 bin euro olan alacağının ödeneceğini açıkladı. John Ikem Newton’un ayrılmasından sonra Trabzonspor'da 'Yeni teknik direktör kim olacak, kimle anlaşıldı' soruları Trabzonlu futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Trabzonspor kulübü, Abdullah Avcı'ya 6 milyon TL'den 1.5 yıllık sözleşme önerdiği, ancak Avcı’nın yıllık 7 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme istediği iddia edildi. Öğrenilen bilgiye göre Karadeniz ekibi, Avcı ile anlaşamadı. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın alternatifi olarak Şota'yı belirledi. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Gürcistanlı teknik adam Şota’ya teklif yaptı.