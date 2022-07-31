Trabzonspor Süper Kupa'yı 4 golle aldı

TFF tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 37. ve 51. dakikalarda Cornelius, 64. dakikada yeni transfer Larsen ve 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bordo-mavililer, tarihinin 3. Turkcell Süper Kupa zaferini elde etmiş oldu.

İlk kez bu finalde boy gösteren Demir Grup Sivasspor ise sahadan eli boş ayrıldı.

Kupayı Uğurcan kaldırdı

Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa seremonisine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Yalçın Orhan, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan katıldı.

Seremonide ilk olarak karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri takdim edildi. Ardından Süper Kupa karşılaşmasında mağlup olan Sivasspor teknik ekibi ve futbolcularına madalyaları verildi.

Kupa seremonisinde son olarak ise şampiyon takım Trabzonspor'un teknik ekibi ve futbolcuları madalyalarını aldı. Ardından kupayı takım kaptanı Uğurcan Çakır kaldırdı.

Larsen ilk golünü attı

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Jens Stryger Larsen, ilk maçında golle buluştu. 31 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, 64'üncü dakikada attığı şık golle Trabzonspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerini ayrılan tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar kupayı kazanan futbolcularını tribüne çağırarak önce alkışladı, daha sonra üçlü çektirdi. Kupa seremonisi sonrası büyüyen coşku ile taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.

Abdullah Avcı ile 3. kupa

Sivasspor’u mağlup eden Trabzonspor, 2010 ve 2020 yılından sonra 3. kez Süper Kupa’ya ulaştı. Karadeniz ekibinde 1,5 yıldır görev yapan Abdullah Avcı, 2’si Süper Kupa, 1’i lig şampiyonluğu olmak üzere 3. kupasını kazandı.

Turkcell Süper Kupa finalinin en iyi oyuncusu, BİP üzerinden belirlendi. Karşılaşmanın son dakikalarından kupa seremonisine kadar süren canlı oylamada, BİP kullanıcıları ‘Turkcell Süper Kupa’ kanalından canlı oylamada belirlenen 6 aday arasından en iyi oyuncuyu belirledi. Maçta 2 gole imza atan Andreas Cornelius maçın oyuncusu seçildi. Danimarkalı golcü ödülü aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi.

Trabzonspor 3'te 3 yaptı

Bordo-mavili takım, 2010 ve 2021 yıllarında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçlarında kupayı kazanmayı başarmıştı. Trabzon ekibi, 2010 yılında Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Trabzonspor, 2021 yılında da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupayı kazanmayı bilmişti.

Fenerbahçe'yi yakaladılar

Bordo-mavili takım Süper Kupa sayısında Fenerbahçe'yi yakaladı.

Trabzonspor, üçüncü kez Süper Kupa'yı kazanarak bu organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan ikinci takım unvanını Fenerbahçe ile paylaştı.

Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım 6 kez ile Galatasaray. Beşiktaş ise iki kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Kupa tarihinin de en farklı galibiyetini aldı. Bundan önce en farklı galibiyeti, 2010 yılında yine bordo-mavilil ekip, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek elde etmişti.

Trabzonspor: 4 - Demir Grup Sivasspor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik (Dk. 82 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Emrehan Gedikli), Bakasetas, Visca (Dk. 73 Kouassi), Trezeguet (Dk. 73 Siopis), Cornelius (Dk. 58 Djaniny)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 James), Appindangoye (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Goutas), Ulvestad, Gradel (Dk. 81 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Angielski)

Goller: Dk. 37 ve 51 Cornelius, Dk. 64 Larsen, Dk. 76 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Cornelius, Dk. 90 Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Dk. 68 Gradel (Demir Grup Sivasspor)