Trabzonspor-Sparta Prag maçına doğru - İki takımın maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu



TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı öncesi antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu. Trabzonpor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag ile oynanacak maç öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programının belli olduğu belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman ile kaleci Uğurcan Çakır'ın katılacağı basın toplantısının yarın saat 17.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde yapılacağı kaydedildi. Basın toplantısının ardından bordo-mavili takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de son antrenmanını gerçekleştireceği ve çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı. Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek'in ise yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Saat 19.00'da başlayacak toplantının ardından misafir takımın, 19.30'da ilk 15 dakikası basına açık olarak maç öncesi son antrenmanını gerçekleştireceği duyuruldu.



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