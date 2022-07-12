Trabzonspor sol bekini bitirdi! Hayırlı olsun...

Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık olarak transfer için Al-Ahli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Suudi Arabbistan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin kiralık olarak transfer için Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcu bir süredir Bordo-Mavili ekip ile anılıyordu. Ayrıca Alioski'nin ismi daha önceki transfer dönemlerinde de sık sık ülkemizden takımlarla transfer iddialarında yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli'ye transfer olan Alioski, çıktığı 30 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.



