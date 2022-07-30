Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa 2022 final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Demir Grup Sivasspor, bu akşam Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa 2022 final maçı saat kaçta?

İstanbul'daki mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor - Sivasspor maçı şifresiz mi hangi kanalda?

Futbolseverler, 2022 Süper Kupa final maçını 20,45'ten itibaren ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek. Trabzonspor, daha önce çıktığı iki Süper Kupa maçını da kazanarak kupayı müzesine götürürken, Demir Grup Sivasspor ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

Trabzonspor - Sivasspor muhtemel 11'ler

Karadeniz temsilcisi yeni transferlerle bugün sezonun ilk resmi maçını oynayacak. Sağ bekte Larsen ve sol bekte Eren Elmalı ilk kez resmi bir yarışmada yer alacak.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Hakan, Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.