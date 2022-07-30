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Spor Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu (ÖZET)
Spor

Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu (ÖZET)

Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası sahibi Sivasspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini, kimin kupaya uzandığını araştırıyor. Peki, Trabzonspor-Sivasspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:04:00 - 2022-07-30 22:24:06
Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu (ÖZET)

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nın sahibi Sivasspor 30 Temmuz Cumartesi akşamı Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Sivasspor maç sonucu (ÖZET)

Trabbzonspor-Sivasspor maçı 20.45’te başladı. Mücadele 4-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle devam ediyor.

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