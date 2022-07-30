Trabzonspor-Sivasspor 11'leri
Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maça saatler kala futbolseverler iki takımın 11'lerini araştırmaya başladı.
Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, maçın 11’leri belli oldu mu?
Trabzonspor-Sivasspor 11'leri
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçın 11’leri henüz açıklanmadı. 11’ler açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
İki takımın muhtemel 11’leri ise şöyle:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Hakan, Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare