Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakiplerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kimle hangi takımla eşleşti?
Futbolseverler, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda hangi takımla eşleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un rakibi ne zaman belli olacak?
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda katılacak. Şampiyonlar Ligi Play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle saat 13.00'te gerçekleşecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:
Kopenhag
Kızılyıldız / Pyunik
Ludogorets / Dinamo Zagreb
Sheriff / Viktoria Plzen