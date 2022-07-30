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Spor Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?
Spor

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek olan Trabzonspor'un rakiplerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde kimle hangi takımla eşleşti?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 20:32:00 -
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?

Futbolseverler, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda hangi takımla eşleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor'un rakibi ne zaman belli olacak?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi rakibi kim? Trabzonspor kura çekimi ne zaman?

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda katılacak. Şampiyonlar Ligi Play-off turu kura çekimi 2 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle saat 13.00'te gerçekleşecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şöyle:

Kopenhag

Kızılyıldız / Pyunik

Ludogorets / Dinamo Zagreb

Sheriff / Viktoria Plzen

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