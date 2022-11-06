Trabzonspor sahasında üstünlüğü koruyamadı
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor'la 2-2'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılama 2-2 berabere sona erdi.
Maçın 15. dakikasında Bakasetas ve 27. dakikada Trezeguet'nin ayağından bulduğu penaltı golleriyle 2-0 öne geçen Trabzonspor, 45+8 ve 54. dakikalarda Mame Diouf'un 2 golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22'ye, Konyaspor da 21'e yükseltti.
Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'yle karşılaşacak. Konyaspor da Kayserispor'a konuk olacak.
Konyaspor 10 kişi kaldı
Mücadelenin 79. dakikasında sarı kart gören Ikpeazu, 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Yenilmezlik serisi 31 maça çıktı
Trabzonspor'un, ligde iç sahada yenilmezlik serisi 31 maça çıktı.
Bordo-mavililer, en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 608 günlük sürede hiç yenilmedi.
Trabzonspor, iç sahadaki son 31 karşılaşmasında 19 galibiyet, 12 beraberlik elde etti.
Bakasetas ve Trezeguet cezalı
Sahasında 2 puan kaybeden Trabzonspor'da iki oyuncu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın son dakikalarında sarı kart gören Bakasetas ve Trezeguet, 4. sarı kartlarına ulaşarak cezalı durumuna düştü. Bu futbolcular, gelecek hafta MKE Ankaragücü karşısında takımda yer alamayacak.
Trabzonspor: 2 - Arabam.com Konyaspor: 2
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 59 Larsen), Bartra, Hugo, Denswil (Dk. 67 Djaniny), Gbamin, Hamsik (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Yusuf Erdoğan), Trezeguet, Gomez (Dk. 59 Umut Bozok)
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 36 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz (Dk. 36 Ikpeazu), Soner Dikmen, Bytqi (Dk. 85 Uğurcan Yazgılı), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Diouf
Goller: Dk. 14 (penaltıdan) Bakasetas, Dk. 26 (penaltıdan) Trezeguet (Trabzonspor) Dk. 45+8 ve 54 Diouf (Arabam.com Konyaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 82 Ikpeazu (Arabam.com Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Adil Demirbağ, Dk. 26 Michalak, Dk. 70 Cebrayil Karayel, Dk. 87 Uğurcan Yazgılı (Arabam.com Konyaspor) Dk. 90+2 Umut Bozok, Dk. 90+10 Trezeguet, Dk. 90+11 Bakasetas (Trabzonspor)
Spor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Her şekilde Avrupa'da devam etmek, maç sayısını artırmak istiyoruz