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Spor Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak
Spor

Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:44:27 -
Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak

TRABZON (AA) -Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligde 5 haftadır galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibinde, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı'nın sakatlığı bulunuyor. Hüseyin Türkmen ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi.


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