Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nun heyecanı yaşanıyor.
Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz Trabzonspor ile Robert Klauss’un çalıştırdığı Avusturya ekibi Rapid Wien, Estonyalı hakem Kristo Tohver’in düdük çaldığı müsabakada Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Trabzonspor, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.
RAPID WIEN, GRGIC'İN GOLÜYLE KAZANDI
Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.
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Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.
TRABZONSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 35. YENİLGİSİNİ ALDI
Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıktı.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.
RÖVANŞ AVUSTURYA'DA
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.
Abdullah Avcı'nın ekibi bu sene ilk kez maç kaybetti.
Müsabakanın rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.