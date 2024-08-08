  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri ortalığı karıştırdı: 3 sıra birden değişti

Türk hava sahasını koruyacak! Çelik Kubbe yerli ve milli silahlarla benzersiz olacak

Tepkilerin odağında yer alıyordu! Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibi için yeni karar alındı

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

Ara eleman sıkıntısı büyüyor! İş var ama eleman yok

Abdullah Ağar'dan Türkiye'ye şok eden İsrail uyarısı! Asıl mesele İran değil, orayı karıştırabilirler

Soykırımda birleştiler: Aynı tas, aynı ‘haham’

Özgür Özel’den başla Yılmaz Özdil’e kadar… ‘Atatürk’ten ders almadınız mı’ dediler okkalı cevabı yediler

Çin'den dev keşif: 100 milyar metreküplük doğal gaz rezervi

Çiftçiler domates eylemi yapıp yol kapattı! Hükümet az önce müjdeyi verdi
Spor Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-08 23:06:00 -
Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nun heyecanı yaşanıyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki temsilcimiz Trabzonspor ile Robert Klauss’un çalıştırdığı Avusturya ekibi Rapid Wien, Estonyalı hakem Kristo Tohver’in düdük çaldığı müsabakada Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Trabzonspor, rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

RAPID WIEN, GRGIC'İN GOLÜYLE KAZANDI

Rapid Wien'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Lukas Grgic kaydetti. Bu sonuçla Avusturya ekibi, ülkesine avantajlı döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, karşılaşmada 3 kritik kurtarış yaparak takımı adına ön plana çıkan isim oldu.

TRABZONSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 35. YENİLGİSİNİ ALDI

Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 96. maçına çıktı.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 96 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

RÖVANŞ AVUSTURYA'DA

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımı karşısında iki maçı da kazandı.

Abdullah Avcı'nın ekibi bu sene ilk kez maç kaybetti.

Müsabakanın rövanş maçı 15 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı
Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı

Spor

Fenerbahçe, Fransa'da son dakikalarda yıkıldı

Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!
Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!

Spor

Fenerbahçe kaybetti, ülke puanı geriledi!

Başakşehir tek golle avantajı kaptı
Başakşehir tek golle avantajı kaptı

Spor

Başakşehir tek golle avantajı kaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23