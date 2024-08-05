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Spor Trabzonspor, Rapid Wien maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Rapid Wien maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-05 23:20:00 -
Trabzonspor, Rapid Wien maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Rapid Wien maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Rapid Wien maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, 8 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Rapid Wien maçının hazırlıklarına bu akam saat 18.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Dar ve geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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