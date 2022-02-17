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Spor Trabzonspor, Nwakaeme'yi kaybetmek istemiyor!
Spor

Trabzonspor, Nwakaeme'yi kaybetmek istemiyor!

Trabzonspor, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek, son teklifini iletecek. Bordo-mavililerin, bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önerecek ve 1.5 milyon euro da garanti para teklif edecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 10:50:00 -
Trabzonspor, Nwakaeme'yi kaybetmek istemiyor!

Trabzonspor, yıldız oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek, son teklifini iletecek. Bordo-mavililerin, bir yılı opsiyonlu üç yıllık anlaşma önerecek ve 1.5 milyon euro da garanti para teklif edecek.

Trabzonspor’un başarısında önemli katkı sağlayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme için dev bir adım atılacak, yıldız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

Pozitif futbolu ve takıma olan uyumuyla Nwakaeme’yi elinden kaçırmak istemeyen Karadeniz ekibinin, oyuncunun menajerini görüşmeye davet ettiği belirtildi.

TRABZON'DA KALMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan’dan Al-Hilal’in yıllık 3 milyon euroluk teklifini elinin tersiyle iten Nwakaeme’nin, Trabzonspor’da devam etme kararlılığında olması, bordo-mavili yönetimi de heveslendirdi.

Şampiyonluğun artık çok yakın olduğunu düşünen Trabzonspor Yönetimi’nin gelecek planlamasında Nwakaeme’nin de bulunması nedeniyle oyuncuya cazip bir teklif sunulacak.

Trabzonspor ise oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 60 puanla lider olan Karadeniz ekibi 2.40’lık puan ortalaması elde etti. En yakın takipçisi Konyaspor ise 48 puanda yer aldı

 

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