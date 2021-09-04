  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara'da korku dolu anlar! Bina boşaltıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Meksika sel felaketiyle boğuşuyor
ABD'den İranlı isimlere yaptırım
Spor Trabzonspor, Nwakaeme ile devam etmek istiyor
Spor

Trabzonspor, Nwakaeme ile devam etmek istiyor

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme ile şimdiden görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 02:35:00 -
Trabzonspor, Nwakaeme ile devam etmek istiyor

2018 yılında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer edilen ve 3 sezondur bordo mavili takım formasını terleten Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Nijeryalı futboluyla görüşlere başlanırken herhangi bir problemin olmadığı ve oyuncunun da Trabzonspor ile yolunda devam etmek istediği öğrenildi.

Takımda kaptanlık da yapan ve taraftarın sevgili olan Nwakaeme ile görüşmelerde bir pürüz çıkmayacağını düşünen bordo mavili yönetim de oyuncuyla kısa sürede yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay