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Spor Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti
Spor

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti

Yeniakit Publisher
2023-05-10 20:21:00 -
Trabzonspor, Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, sezon başında Hollanda'nın Ajax takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini karşılıklı feshettiğini açıkladı.

Son şampiyon Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sezonun geride kalan kısmında kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, 12 maçta görev yaptı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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