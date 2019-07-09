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Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

Trabzonspor’u takip eden gazeteciler yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:05
Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

Trabzonspor’u takip eden gazeteciler yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.


Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor’u takip eden gazetecilerin milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkat çekti. Başkan Kılıç, “Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.


Bordo-mavili takımı takip eden gazeteciler, çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya’da yapılacak olan Trabzonspor’un 2. Hazırlık kampının planlaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Mercan Korupark’ta düzenlenen buluşmanın ardından gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:05
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