Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Trabzonspor ile Monaco karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor maçı saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4.hafta maçında Trabzonspor sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Trabzonspor-Monaco maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Trabzonspor 13 Ekim Perşembe akşamı Monaco'yu konut edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Lars Hummelgaard ve Victor Skytte olacak. Mücadele Eşşen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.