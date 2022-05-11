2021-2022 sezonunda bitime üç hafta kala Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili camia 14 Mayıs Cumartesi akşamı kupa töreni yapacak. Peki, şampiyonluk töreni biletleri ne kadar?

Trabzonspor kupa töreni biletleri ne kadar? Kombinesi olanlar kupa törenine girebiliyor mu?

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması töreni biletleri bugün yani 11 Mayıs Çarşamba saat 15.00'te satışa çıktı. Kulüpten kombine biletleri taraftarlara ilişkin bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamalarımız ve kupa töreni etkinliğinde 2021-2022 sezonu kombine bilet sahibi taraftarlarımızın kombinelerinin geçerli olmasına karar verilmiştir" denildi. Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un kutlama ve kupa töreninin, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuların katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Saat 18.00'den itibaren başlayacak etkinliklerde konserler, horon ve kolbastı şovları da yapılacak.

Taraftarlar biletleri passo.com.tr'den ya da Passo satış noktalarından temin edebilir.

Bilet fiyatları ise şöyle:

Vip Platinium Fiyat: 2.000,00 TL

Vip Gold Fiyat: 1.500,00 TL

Vip Silver Fiyat: 1.000,00 TL

Batı Fiyat: 700,00 TL

Doğu Fiyat: 600,00 TL

Fırtına Fiyat: 450,00 TL

Kale Arkası Fiyat: 350,00 TL