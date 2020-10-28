  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:55:08 -
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde olduklarını anımsatarak, "Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim'i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, her daim yolumuzu ve hedefimizi belirleyen tek gerçektir. Bu ilkelerden taviz vermeden aydınlık geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup kollamaktan geçmektedir. Bu görev hepimizindir. Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı
Dünya

İslam düşmanı haçlı artığı Charli Hebdo'dan yeni alçaklık! Sosyal medya ayağa kalktı

Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığı noktasında giderek hadsizleşiyor. Hz.Muhammed'e hakaretler eden karikatürlerle seviyesizliğ..
Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı
Siyaset

Cemal Enginyurt koronavirüse yakalandı

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay