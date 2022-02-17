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Spor Trabzonspor kötü haberi duyurdu
Spor

Trabzonspor kötü haberi duyurdu

En yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan fark atarak Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 19:40:00 -
Trabzonspor kötü haberi duyurdu

Süper Lig'in açık zirvesinde yer alan Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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