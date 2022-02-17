Trabzonspor kötü haberi duyurdu
En yakın takipçisi Konyaspor'un 12 puan fark atarak Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, 2 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in açık zirvesinde yer alan Trabzonspor Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.