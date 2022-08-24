Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Kopenhag ile karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda yayımlanacak?

Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Ayrıca mücadeleyi CBC Sport kanalı da şifresiz yayımlayacak.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Trabzonspor Avrupa'da 141. maçına çıkacak

Trabzonspor, Kopenhag maçıyla Avrupa kupalarındaki 141. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 178 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 194 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.