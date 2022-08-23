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Spor Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda?
Spor

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen bordo mavililer, rakibini farklı mağlup etmesi halinde adını gruplara yazdıracak. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-23 11:03:00 -
Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, hangi gün? Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen bordo mavililer, rakibini farklı mağlup etmesi halinde adını gruplara yazdıracak. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak? 

Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı biletleri ne kadar, kaç TL?
Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen son şampiyon Trabzonspor, play-off turunda eşleştiği ve ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, şimdiden merakla beklenen Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavili temsilcimiz ile Kopenhag arasındaki play-off turu rövanş maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı biletleri ne kadar, kaç TL?


TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak...

Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Trabzonspor Kopenhag maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR ELENİRSE NE OLACAK?

Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

 

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