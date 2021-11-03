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Spor Trabzonspor kombine biletleri ne kadar 2021 2022? Trabzonspor kombine biletler kaç para?
Spor

Trabzonspor kombine biletleri ne kadar 2021 2022? Trabzonspor kombine biletler kaç para?

Trabzonspor kombine bilet fiyatları! Trabzonspor 2021-2022 sezonu kombine biletler satışa çıktı mı? Trabzonspor taraftarları, takımlarını maçlarda yalnız bırakmamak için dört gözle 2021 202 sezonu kombilet biletlerin satışa çıkış tarihlerini bekliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Trabzonspor 2021 2022 sezon için kombine biletlerini satışa çıkardı. Peki 2021 2022 Trabzonspor kombine biletleri ne kadar? 2021 2022 Trabzonspor kombine biletler kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 16:52:00 - 2021-11-03 16:54:56
Trabzonspor kombine biletleri ne kadar 2021 2022? Trabzonspor kombine biletler kaç para?

2021 202 Trabzonspor kombine bilet fiyatları! Trabzonspor’dan yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu kombine biletleri satışa sunuldu. İlk etapta, "Passo.com.tr" ve "Passo Mobil" uygulamasından satın alınabilecek kombine kartların ilerleyen süreçte Passolig gişelerinden de satışı gerçekleştirilecek.

Trabzonspor kombine bilet fiyatları 2021 2022

Kombine kartlar, Platinum 9 bin, VIP Gold 7 bin, VIP Silver 5 bin, batı tribün 2 bin, doğu tribün bin 500, fırtına tribün 750, kale arkaları 450 liradan satın alınabilecek.

Trabzonsopor’un 2020 2021 kombine bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Batı VIP: 1.000.000 lira (KDV Dahil)

Köşe: 400.000 lira (KDV Dahil)

Doğu: 300.000 lira (KDV Dahil)

Kale Arkaları: 150.000 lira (KDV Dahil).Açıklamada, köşe locasının iki adet ve 30'ar kişilik olduğu hatırlatılmıştı.

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