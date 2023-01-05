Trabzonspor kendine geldi! Karagümrük yenilgisi sonrası...
Karagümrük yenilgisi sonrası Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Bordo-Mavililer rakibini 3-0 yenerek kendine geldi.
Karagümrük yenilgisi sonrası Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Giresunspor’u konuk eden Bordo-Mavililer rakibini 3-0 yenerek kendine geldi.
5. dakikada Bakasetas’ın ara pasında ceza alanı içinde Bardhi’nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.
13. dakikada Kuwas’ın ceza alanı çizgisi önünden şutunda, savunmada Hugo’ya çarpan top direğin hemen dibinden kornere çıktı.
18. dakikada Bakasetas’ın şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.
27. dakikada sağ taraftan Hayrullah Bilazer’in pasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Bajic’in yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.
30. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Bardhi’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Bajic’in sırtına çarpan top filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
56. dakikada Abdülkadir Ömür’le başlayan atakta Maxi Gomez’in sert ortasında ceza sahasında topla buluşan Trezeguet’nin dönerek vuruşu az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Larsen’in getirdiği pozisyonda Siopis’in kafası kalecide kaldı.
69. dakikada korner atışından gelen topu önünde bulan golcü isim Gomez topu ağlara gönderdi: 2-0
74. dakikada oyuna Bakasetas’ın yerine giren Doğucan Haspolat topla buluştuğu ilk pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0
87. dakikada Djaniny’in pasında topla buluşan Abdülkadir’in pasında savunma araya girerek tehlikeyi önledi. Maçta başka gol olmadı Trabzonspor rakibini 3-0 yendi.