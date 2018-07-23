Trabzonspor, Katar şampiyonuyla berabere kaldı

Trabzonspor, sezon öncesi hazırlık kampının son maçında Katar şampiyonu AlDuhail ile karşılaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki dördüncü ve son hazırlık maçında Katar Yıldızlar Ligi'nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Al Duhail ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ RODALLEGA'DAN GELDİ

Trabzonspor'un golü 45. dakikada Hugo Rodallega'dan gelirken, Al Duhail'in golü 42. dakikada Karim Boudiaf'tan geldi.

Trabzonspor, bu mücadeleyle birlikte yurt dışı kamp çalışmalarını tamamladı.