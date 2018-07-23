Trabzonspor, Katar şampiyonuyla berabere kaldı
Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi Trabzonspor, Katar Yıldızlar Ligi'nin şampiyonu Al Duhail takımıyla 1-1 berabere kaldı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:42
Trabzonspor, sezon öncesi hazırlık kampının son maçında Katar şampiyonu AlDuhail ile karşılaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki dördüncü ve son hazırlık maçında Katar Yıldızlar Ligi'nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Al Duhail ile 1-1 berabere kaldı.
TRABZONSPOR'UN GOLÜ RODALLEGA'DAN GELDİ
Trabzonspor'un golü 45. dakikada Hugo Rodallega'dan gelirken, Al Duhail'in golü 42. dakikada Karim Boudiaf'tan geldi.
Trabzonspor, bu mücadeleyle birlikte yurt dışı kamp çalışmalarını tamamladı.
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