Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi
Microsoft’un bekleneni karşılamayan bilançosu, piyasalarda deprem etkisi yarattı.
Teknoloji devi Microsoft, açıkladığı zayıf bilanço sonrası borsada tarihi bir düşüş yaşadı. Hisseler sadece bir günde değer kaybederek Mart 2020’den bu yana en sert düşüşünü gördü.
Bu çöküşle birlikte şirketin piyasa değeri 3,22 trilyon dolara gerilerken, toplamda 357 milyar dolar buharlaştı. Piyasalarda yaşanan bu kayıp, son altı yılda Microsoft hisselerinde görülen en büyük günlük değer erimesi olarak kayıtlara geçti.
Yatırımcıların odaklandığı nokta bulut bilişim devi Azure’un performansı oldu. Microsoft’un bulut gelirleri yıllık bazda 9 arttı, ancak piyasa 9,4 büyüme bekliyordu. Yalnızca 0,4 puanlık fark, trilyon dolarlık şirket için yüz milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açtı.
Ayrıca “More Personal Computing” (Windows, cihazlar ve tüketici segmenti) gelir tahmini 12,6 milyar dolar ile analist beklentilerinin altında kaldı. Şirketin faaliyet marjı da zayıf görünerek gelecek çeyrek için karamsar bir tablo çizdi.
Microsoft CFO’su Amy Hood, büyümenin sınırlı kalmasını “kapasite dağıtımı tercihlerine” bağladı. Şirket, GPU kaynaklarının önemli kısmını Microsoft 365 Copilot gibi yapay zekâ ürünlerine ayırdı. Bu da Azure müşterilerine sunulan kapasiteyi daraltarak kısa vadede gelirleri aşağı çekti.
Analistlere göre ise sorun daha yapısal: Copilot ve OpenAI destekli hizmetlerin, gelir artışını henüz anlamlı biçimde hızlandıramaması. Kullanım oranı artıyor olsa da, AI yatırımları henüz finansal sonuçlara güçlü yansımıyor.
Microsoft’un sınırlı GPU kapasitesini iki cephe arasında bölmesi tartışma konusu oldu: Bir yanda milyarlarca dolarlık gelir getiren Azure bulut müşterileri, Diğer yanda uzun vadeli stratejik ürünler olan Copilot ve OpenAI entegrasyonları.
Kısa vadede bu tercih finansalları zayıflatsa da, analistler “gelecek odaklı bir yatırım stratejisi” olarak yorumluyor. Bernstein analizine göre Microsoft, bugünkü kayıpları göze alarak geleceğin yüksek katma değerli AI platformlarını şekillendirmeye çalışıyor.
Microsoft’un hisseleri çökerken, genel teknoloji endeksi Nasdaq sınırlı bir düşüş yaşadı. Meta, güçlü bilançosu sayesinde çift haneli yükseliş kaydetti. Bu durum, Microsoft’taki çöküşün AI yatırımlarına duyulan genel güvensizlikten değil, şirketin kendi stratejik zamanlamasından kaynaklandığını gösteriyor.
357 milyar dolarlık değer kaybı, piyasanın AI yatırımlarını artık daha somut sonuçlarla ölçmeye başladığını ortaya koydu. Artık yatırımcılar için mesele, “AI’ye yatırım yapmak” değil; “AI’den gerçek gelir yaratmak.” Kısa vadede sarsıcı bir tablo oluşsa da, uzmanlar Microsoft’un uzun vadeli pozisyonunu güçlü buluyor.
Şirketin veri merkezi yatırımlarını artırması ve GPU arzını genişletmesiyle birlikte, AI getirilerinin 2026 itibarıyla finansallara yansımaya başlaması bekleniyor. Haber Kaynağı: CNBC
