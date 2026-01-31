  • İSTANBUL
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Microsoft’un bekleneni karşılamayan bilançosu, piyasalarda deprem etkisi yarattı.

#1
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Teknoloji devi Microsoft, açıkladığı zayıf bilanço sonrası borsada tarihi bir düşüş yaşadı. Hisseler sadece bir günde değer kaybederek Mart 2020’den bu yana en sert düşüşünü gördü.

#2
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Bu çöküşle birlikte şirketin piyasa değeri 3,22 trilyon dolara gerilerken, toplamda 357 milyar dolar buharlaştı. Piyasalarda yaşanan bu kayıp, son altı yılda Microsoft hisselerinde görülen en büyük günlük değer erimesi olarak kayıtlara geçti.

#3
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Yatırımcıların odaklandığı nokta bulut bilişim devi Azure’un performansı oldu. Microsoft’un bulut gelirleri yıllık bazda 9 arttı, ancak piyasa 9,4 büyüme bekliyordu. Yalnızca 0,4 puanlık fark, trilyon dolarlık şirket için yüz milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açtı.

#4
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Ayrıca “More Personal Computing” (Windows, cihazlar ve tüketici segmenti) gelir tahmini 12,6 milyar dolar ile analist beklentilerinin altında kaldı. Şirketin faaliyet marjı da zayıf görünerek gelecek çeyrek için karamsar bir tablo çizdi.

#5
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Microsoft CFO’su Amy Hood, büyümenin sınırlı kalmasını “kapasite dağıtımı tercihlerine” bağladı. Şirket, GPU kaynaklarının önemli kısmını Microsoft 365 Copilot gibi yapay zekâ ürünlerine ayırdı. Bu da Azure müşterilerine sunulan kapasiteyi daraltarak kısa vadede gelirleri aşağı çekti.

#6
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Analistlere göre ise sorun daha yapısal: Copilot ve OpenAI destekli hizmetlerin, gelir artışını henüz anlamlı biçimde hızlandıramaması. Kullanım oranı artıyor olsa da, AI yatırımları henüz finansal sonuçlara güçlü yansımıyor.

#7
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Microsoft’un sınırlı GPU kapasitesini iki cephe arasında bölmesi tartışma konusu oldu: Bir yanda milyarlarca dolarlık gelir getiren Azure bulut müşterileri, Diğer yanda uzun vadeli stratejik ürünler olan Copilot ve OpenAI entegrasyonları.

#8
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Kısa vadede bu tercih finansalları zayıflatsa da, analistler “gelecek odaklı bir yatırım stratejisi” olarak yorumluyor. Bernstein analizine göre Microsoft, bugünkü kayıpları göze alarak geleceğin yüksek katma değerli AI platformlarını şekillendirmeye çalışıyor.

#9
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Microsoft’un hisseleri çökerken, genel teknoloji endeksi Nasdaq sınırlı bir düşüş yaşadı. Meta, güçlü bilançosu sayesinde çift haneli yükseliş kaydetti. Bu durum, Microsoft’taki çöküşün AI yatırımlarına duyulan genel güvensizlikten değil, şirketin kendi stratejik zamanlamasından kaynaklandığını gösteriyor.

#10
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

357 milyar dolarlık değer kaybı, piyasanın AI yatırımlarını artık daha somut sonuçlarla ölçmeye başladığını ortaya koydu. Artık yatırımcılar için mesele, “AI’ye yatırım yapmak” değil; “AI’den gerçek gelir yaratmak.” Kısa vadede sarsıcı bir tablo oluşsa da, uzmanlar Microsoft’un uzun vadeli pozisyonunu güçlü buluyor.

#11
Yapay zekâ balonu patladı mı? 357 milyar dolar silindi

Şirketin veri merkezi yatırımlarını artırması ve GPU arzını genişletmesiyle birlikte, AI getirilerinin 2026 itibarıyla finansallara yansımaya başlaması bekleniyor. Haber Kaynağı: CNBC

