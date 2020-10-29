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Spor Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:43:39 -
Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, takımda yer alamayacak.


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