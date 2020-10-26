Trabzonspor, Kasımpaşa mesaisine ara vermeden başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 30 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi çalışmaları yaptı.T
rabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.