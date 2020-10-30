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Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar
Spor

Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, geçen haftaki Fenerbahçe maçı 11'ini sahaya sürdü

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:11:09 -
Trabzonspor-Kasımpaşa maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçının 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton, sarı-lacivertli takım karşısında deplasmanda aldıkları 3-1'lik yenilgiye rağmen ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı. Newton, maç kadrosunda Stiven Plaza ve Gaston Campi'ye de yer vermedi.


- Abdulkadir Parmak kadroda


Trabzonspor’da son olarak Süper Lig’in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen Abdulkadir Parmak, tedavisi tamamlanmasının ardından kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili futbolcu, 35 gün sonra kadroya girerken Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı.


- Taraftar desteği


Süper Lig'de müsabakalara localarda sınırlı sayıda seyirci alınması kararın ardından bordo-mavili taraftarlar, takımlarına destek verdi.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarını yalnız bırakmadı ve tezahüratlar yaptı.

Trabzonspor taraftarları kale arkası tribüne Türk ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu, "Dağ siz iseniz, toprak biziz. Dal siz iseniz, yaprak biziz. Trabzon'uz, Türkiye'yiz, Azerbaycan'ız" yazılı pankart astı. Ayrıca, maç öncesi Azerbaycan bayrağı açıldı.

Hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım futbolcuları ve hakemler seremoniye maskeyle çıktı.

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