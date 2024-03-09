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Spor Trabzonspor, Karagümrük'e unutamayacağı bir yenilgi yaşattı
Spor

Trabzonspor, Karagümrük'e unutamayacağı bir yenilgi yaşattı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 22:03:00 -
Trabzonspor, Karagümrük'e unutamayacağı bir yenilgi yaşattı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla yendi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü misafir etti.

Papara Park'ta oynanan karşılaşma 5-1 Trabzonspor üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta ev sahibi takımın gollerini; 32'de Enis Bardhi, 64'de Biraschi (k.k), 70'de Trezeguet, 76'da Nicolas Pepe ve 90+4'de Umut Bozok attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü 14'de Markao kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 49'a çıkardı. Fatih Karagümrük 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Fatih Karagümrük ise evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor: 5 - VavaCars Fatih Karagümrük: 1
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier (Dk. 86 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 66 Enis Destan), Bardhi (Dk. 80 Fernandez), Visca (Dk. 86 Fountas), Trezeguet, Pepe (Dk. 80 Umut Bozok)

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan (Dk. 46 Emir Tintiş), Feghouli (Dk. 59 Paoletti), Kourbelis, Emre Mor (Dk. 75 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 81 Bertolacci), Can Keleş, Markao (Dk. 59 Lasagna)

Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 32 Bardhi, Dk. 64 Biraschi (kendi kalesine), Dk. 70 Trezeguet, Dk. 76 Pepe, Dk. 90+3 Umut Bozok (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan, Dk. 63 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)

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