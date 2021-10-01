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Spor Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti
Spor

Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 17:36:00 -
Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kafileyle birlikte yer aldı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Yunus Mallı, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius."

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