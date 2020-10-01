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Spor Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti
Spor

Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:41:45 -
Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Eddie Newton yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavili kafilede Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra futbolcular Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Joao Pereira, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Marlon Xavier, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Flavio, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Yusuf Sarı, Bilal Başacıkoğlu, Diabate, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Benik Afobe yer aldı.

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