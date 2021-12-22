  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında Kübra Par'dan ilginç döviz modeli çıkışı

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Dolar/TL kurundaki düşüşün ardından AK Parti'den stokçulara mesaj: Geri adım atmalarını bekliyoruz!

Düşen döviz kuru konut fiyatlarına nasıl yansıyacak? Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? İslam Memiş yorumladı!

Dolardaki düşüş karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar! Ayşe Hür'ün gülünç dolar eleştirisi

Altın ve dolarda düşüş devam ediyor

Hindu dini liderden tehlikeli provokasyon! 'Silahlanın' çağrısı: Müslümanlara yaşam hakkı tanımayın, İslam'ı ortadan kaldırın!

Bakan Nebati'den yeni ekonomi paketine ilişkin son dakika açıklamalar

Muharrem İnce bu kez ezber bozdu: Hükümet güzel işler yaptı

Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu
Spor Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor
Spor

Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü müsabakada deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:41:00 -
Trabzonspor, İzmir'den 3 puanla dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay'a konuk olan Trabzonspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 yenerek puanını 45'e çıkardı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarsını Cebrail Karayel'in 33. dakikada attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Altay karşısında Trabzonspor, 51. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle eşitliği yakaladı.

88. dakikada Cornelius'la 1 gol daha bulan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu skorla puanını 45'e çıkaran lider Trabzonspor, maç fazlasıyla takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la puan farkını 12'ye çıkardı.

Ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Altay ise 18 puanda kaldı.

Cornelius'un 9. golü

Trabzonspor'da 2 gol atan Cornelius, ligde üst üste 3. maçta gol sevinci yaşadı. Cornelius, bu sezon 9. golüne ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren Cebrail Karayel, bu sezon ligde ilk golüne imza attı.

Karşılaşmanın son bölümünde sakatlanan Edgar Miguel Ie oyuna devam edemedi. Sedyeyle soyunma odasına götürülen Edgar’ın yerine 85. dakikada Hüseyin Türkmen oyuna dahil oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay