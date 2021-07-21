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Spor Trabzonspor, İsmail Köybaşı'yı KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor, İsmail Köybaşı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 32 yaşındaki İsmail Köybaşı ile transfer görüşmelerine başlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:55:00 - 2021-07-21 14:59:09
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen, son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan sol bek İsmail Köybaşı ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu İsmail Köybaşı'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Gaziantepspor'da yıldızı parlayan sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Granada oynayan tecrübeli futbolcu geçen sezon Çaykur Rizespor formasını giymişti.

İsmail Köybaşı Karadeniz ekibinde 20 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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