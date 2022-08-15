Trabzonspor, gol kralının peşinde!

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un bonservisi Lorient'te olan santrfor Umut Bozok için takımına teklifini ilettiği iddia edildi.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Cornelius'un yanına önemli bir golcü daha ekleme arzusunda olan Bordo-Mavililer, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla gol krallığı yaşayan Umut Bozok'a teklif götürdü.

Performansıyla ligimizde adından çokça söz ettiren milli golcünün takımı da gelen tekliften oldukça memnun olduğu aktarıldı. Ayrıca golcü futbolcunun da bordo-mavililerin yaptığı teklife sıcak baktığı belirtildi.

"GOL KRALI" APOLETİYLE GELECEK

25 yaşındaki başarılı santrfor Umut Bozok, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması ile 20 gollük performansa imza atmıştı.

Bu performansıyla gol krallığı tacına kavuşan milli futbolcu, yaptığı 7 asist ile de takım arkadaşlarını da katkı sağlamıştı.

Bozok, kariyerinde Metz, Athletico ,Nimes, Lorient, Troyes ve son olarak ülkemiz takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.