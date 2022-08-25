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Spor Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?
Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?

Süper Lig'de 4.hafta 26 Ağustos Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-08-25 13:00:00 -
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?

Süper Lig'de 4.hafta Gaziantep FK-Antalyaspor maçınla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 4.hafta hakemlerini duyurdu. Peki, TS-GS maçının hakemi kim?

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?

26 Ağustos Cuma

21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor              SUAT ARSLANBOĞA

27 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü           ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 adana Demirspor-ÜmraniyesporKADİR SAĞLAM

21.45 Alanyaspor-İstanbulspor MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

28 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor       MERT GÜZENGE

19.15 Kayserispor-Giresunspor  SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor-Galatasaray   ALİ PALABIYIK

29 Ağustos Pazartesi

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe   ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş-Sivasspor              VOLKAN BAYARSLAN

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