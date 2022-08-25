Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?
Süper Lig'de 4.hafta 26 Ağustos Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Trabzonspor-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi gün?
Süper Lig'de 4.hafta Gaziantep FK-Antalyaspor maçınla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 4.hafta hakemlerini duyurdu. Peki, TS-GS maçının hakemi kim?
Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi kim? TS-GS maçı ne zaman hangi gün?
26 Ağustos Cuma
21.00 Gaziantep FK-Antalyaspor SUAT ARSLANBOĞA
27 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 adana Demirspor-ÜmraniyesporKADİR SAĞLAM
21.45 Alanyaspor-İstanbulspor MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
28 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor MERT GÜZENGE
19.15 Kayserispor-Giresunspor SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor-Galatasaray ALİ PALABIYIK
29 Ağustos Pazartesi
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş-Sivasspor VOLKAN BAYARSLAN