Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek. Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor. Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.

Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Trabzonspor-Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. GS ekibi, 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak.

Trabzonspor-Galatasaray maç istatistikleri

Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı.

Süper Lig puan durumu