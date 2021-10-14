Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Haftanın hakemleri | Süper Lig’e verilen milli ara 15 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek. Ligin 9. Haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, Tarbzonspor Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı mı?
Süper Lig’de 9.hafta heyecanı 15 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler haftanın maçları ve hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı mı?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük