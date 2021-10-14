  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Haftanın hakemleri | Süper Lig’e verilen milli ara 15 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla sona erecek. Ligin 9. Haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. Peki, Tarbzonspor Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:34:00 -
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Süper Lig’de 9.hafta heyecanı 15 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler haftanın maçları ve hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı mı?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Trabzonspor - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada görev alacak hakemler şunlar:

15 Ekim Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Zorbay Küçük

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı
Medya

Sanat değil taciz ve mobing merkezi! Oyuncu Bekir Aksoy rezaleti açığa çıkardı

TV 8 canlı yayınında konuşan Oyuncu Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un tiyatro sahnesinde uğradığı taciz olayını anlattı. Aksoy, "Kimse bana b..
Trump'ı sevindirecek gelişme! İşte Biden'ın son durumu
Dünya

Trump'ı sevindirecek gelişme! İşte Biden'ın son durumu

ABD'de yapılan bir anket, Demokratların kontrolünde olan Kongreye halk desteğinin yüzde 27'ye gerilediğini ortaya koydu. Biden'a olan destek..
Putin'den Avrupa'ya zeytin dalı! Dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Putin'den Avrupa'ya zeytin dalı! Dikkat çeken Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nda yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’ye yönelik Mavi Akım ü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay