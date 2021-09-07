Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ne zaman? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2021 2022
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta? Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç programına göre derbi maç tarihleri belli oldu. Açıklanan maç fikstüre göre, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman? Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi derbisi ne zaman? İşte 2021 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi derbi tarihi hem Beşiktaş hem de taraftarı tarafınan merak ediliyor. Süper Lig’de Beşiktaş-Galatasaray derbisi 10 oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ise merak ediliyor.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman 2021 2022
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı derbisi ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kaçıncı hafta?Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor-Galatasaray derbisi ne zaman?
Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı sat kaçta? Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Beşiktaş-Trabzonspor derbi ne zaman?
Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 6 Kasım Cumartesi,
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı sat kaçta?
Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig 4. hafta maç programı
Bu hafta hangi maçlar var? İşte 11-13 Eylül 2021 maç programı
11 Eylül Cumartesi
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)