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Spor Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Spor

Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 01:08:00 -
Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Trabzonspor, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Trabzonspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden, "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz" başlığıyla yayımlanan kutlama mesajında, şunlar kaydedildi:

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

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