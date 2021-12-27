Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?
Türkiye Kupası 5. Turunda Trabzonspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor maçı hangi gün? Trabzonspor Bolu maçını hangi kanal veriyor?
Türkiye Kupası maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.
28 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay