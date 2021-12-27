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Spor Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?
Spor

Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası 5. Turunda Trabzonspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor maçı hangi gün? Trabzonspor Bolu maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 15:13:00 -
Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası maçı canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Trabzonspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Trabzonspor-Boluspor maçı ne zaman saat kaçta? Trabzonspor Bolu maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen forma giyemeyecek.

28 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

 

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