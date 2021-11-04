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Spor Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Süper Lig 12. hafta Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?
Spor

Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Süper Lig 12. hafta Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?

Süperi Lig 12. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş derbisi oynanacak. Trabzonspor’un lider olduğu Süper Lig’de bu hafta maçlarının hakemlerini merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 12. haftandaki maçların hakemlerini açıkladı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:27:00 - 2021-11-04 13:31:31
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Süper Lig 12. hafta Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Erkan Özdamar görev alacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle

Süper Lig 12. hafta maçları hakemleri

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 KASIM CUMARTESİ

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 KASIM PAZAR

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır 

 

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