Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Süper Lig 12. hafta Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?
Süperi Lig 12. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş derbisi oynanacak. Trabzonspor’un lider olduğu Süper Lig’de bu hafta maçlarının hakemlerini merak ediliyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 12. haftandaki maçların hakemlerini açıkladı. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi kim? Trabzonspor - Beşiktaş maçında hakem kim?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde Erkan Özdamar görev alacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12. haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle
Süper Lig 12. hafta maçları hakemleri
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 KASIM CUMARTESİ
13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 KASIM PAZAR
13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır