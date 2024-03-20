Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Yerde yatana vurmak delikanlılığa sığmaz"

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, "Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz..." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

Konuşulacak çok şey var ama sonunda söylenilecek şeyi başında söylemek lazım. Türkiye'de bu güzide şehrin, güzide taraftarı hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacak.

"HAKEMLİK YAPAMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİK"

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Pazar günü bizim de istemediğimiz, sonuçlarını tasvip etmediğimiz bir maç oynandı... Biz geldiğimiz günden beri bu gerilen ortamın farkında olduğumuz için Fenerbahçe'yle olan ilişkilerimizi belli bir seviyede tuttuk... Fenerbahçeli yöneticilerin de ciddi katkısı oldu... Fenerbahçe Yönetim Kurulu bizi çok güzel misafir etmişti... Bir hakem katliamı ile karşı karşıya kalmıştık aslında. Trabzonspor'un hakları, VAR'da oturan eski bir hakem tarafından çalınmıştı... Bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Bu işleri yapan herkesin sonu aynı olacaktır...

"HİÇ DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ?"

İlk maçta yapılan haksızlıklar, iki takım üzerine kurulan bir lig, iki takım üzerine oynanan bir oyun, bu mücadelenin Anadolu takımlarına yansıtılması... Trabzonspor, Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur. Bu şehrin taraftarı da gençleri de futboldan anlamaktadır. Bu yaklaşım şehrimizi, bizi germektedir... VAR'daki sahtekarlar Galatasaray, Fenerbahçe maçları olduğunda 3-4 pozisyon geriye gidiyor. Bunları insanların görmediğini mi düşünüyorsunuz? Kimse bunları anlamıyor mu? Niye Trabzon'a geldiğinizde tepki görüyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz?

"CAMİAMIZ BUNU İSTEMİYOR"

Biz geldiğimizden beri adalet diyoruz ama kendi içimize de bakacağız. Taraftarımız davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, sahaya müdahale edilmemelidir. Camiamız da bunu istemiyor. Yönetim, bu camianın hakkını rahatlıkla savunabilir. Sahaya inmekle bir şey olmuyor. Olacaksa biz yaparız, hem de kralını yaparız ama bir şey olmuyor.

"DELİKANLILIĞA SIĞMAZ"

Bugüne kadar Türkiye'de binlerce kez su atıldı, statlar yakıldı, polis arabaları ters çevrildi... Ancak Türkiye'de ilk defa bir şey oldu; sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken şerefsizce bir saldırıya uğradı... Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa sığmaz...