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Spor

Trabzonspor, Avusturya'ya gitti

Yeniakit Publisher
2024-08-14 11:13:00 -
Trabzonspor, Avusturya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Rapid Wien ile karşılaşacak Trabzonspor, Avusturya'ya gitti.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya hareket etti.

Kafilede şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, ⁠Borna Barisic, ⁠Arif Boşluk, Eren Elmalı, ⁠Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, ⁠Stefano Denswil, John David Lundstram, ⁠Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, ⁠Trezeguet, Anthony Nwakaeme, ⁠Denis Dragus, Enis Destan, Salih Malkoçoğlu.

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