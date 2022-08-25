Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaştı. Peki, Trabzonspor elendi mi?

Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi? Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. İlk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer rövanştan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı. Son şampiyon Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimi İstanbul’da gerçekleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kuraları ile erkekler ve kadınlarda yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörünün belirleneceği ödül töreni 25 Ağustos Perşembe ve 26 Ağustos Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda, 25 Ağustos Perşembe günü UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması Kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak. 26 Ağustos Cuma günü ise UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çekilecek kura ile gruplar belirlenecek.

İstanbul Avrupa futbolunun sezon finaline de ev sahipliği yapacak. 2022-2023 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023'te yine İstanbul'da yapılacak.