Trabzonspor Avrupa Ligi: Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Monaco-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler

Türk takımları Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yenmişti. Peki, Monaco Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Monaco-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler....

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun üçüncü haftasında Monaco ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Stade Louis'te saat 19:45'te oynanacak mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Gürcü hakem Giorgi Kruashvili yönetecek.

Monaco-Trabzonspor muhtemel 11'ler

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badashile, Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Embolo, Yedder

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Bakasetas, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Umut, Gomez



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