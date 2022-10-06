ÖTV'siz araba fiyatları: ÖTV'siz sıfır araç ne kadar? ÖTV'siz araç hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖTV'siz araç fiyatları 2022

Son günlerde otomobil sektörü tarafından en çok dillendirilen konu ÖTV oldu. Geniş bir kitle tarafından ÖTV'ye indirim konusu tartışılırken, Cumhurbaşkanına bir kararname ile araç alımı satımında isterse ÖTV'yi sıfırlayabilecek , isterse 3 katına kadar çıkarabileceği yetki verilidi.

Bu açıklamadan sonra en merak edilen konu ÖTV oldu.

ÖTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

1600 CC motor gücünün altındaki sıfır arabalarda ÖTV oranı şu şekilde:

Vergisiz 120 bin TL ve altı araçlarda ÖTV oranı yüzde 45

Vergisiz 120-150 bin TL arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 50

Vergisiz 150-175 bin TL arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 60

Vergisiz 175-200 bin TL arasındaki araçlarda ÖTV oranı yüzde 70

Vergisiz 200 bin TL üzeri araçlarda ÖTV oranı yüzde 80

MOTOR HACMİ 1.6 2.0 OLAN HİBRİT ARAÇLAR

Vergisiz 130 bin TL ve altı araçlarda ÖTV oranı yüzde 45

Vergisiz 130-210 bin TL araçlarda ÖTV oranı yüzde 50

Vergisiz 210 bin TL üzeri araçlarda ÖTV oranı yüzde 80

EN ÇOK SATAN ON ARAÇ

Fiat Egea sedan marka araç 2022 yılında 28.850 adet sattı.

Renault Clio marka araç 2022 yılında 22.816 adet sattı.

Toyota Corolla marka araç 2022 yılında 16.783 adet sattı.

Dacia Duster marka araç 2022 yılında 12.957 adet sattı.

Renault Megane marka araç 2022 yılında 11.155 adet sattı.

Fiat Egea Cross marka araç 2022 yılında 11.002 adet sattı.

Renault Taliant marka araç 2022 yılında 7.676 adet sattı.

Hyundai i20 marka araç 2022 yılında 7.371 adet sattı.

Hyundai Bayon marka araç 2022 yılında 6.803 adet sattı.

Volkswagen Polo marka araç 2022 yılında 5.851 adet sattı.

ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞ FİYATLARI

Fiat Egea Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 374.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 130.822 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 244.078 TL

Renault Clio Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 391.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 136.754 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 255.146 TL

Toyota Corolla Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 527.600 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 198.719 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 328.881 TL

Dacia Duster Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 475.000 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 178.907 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 296.093 TL

Renault Megane Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 525.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 198.078 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 327.822 TL

Fiat Egea Cross Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 400.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 150.997 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 249.903 TL

Renault Taliant Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 398.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 139.197 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 259.703 TL

Hyundai i20 Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 402.000 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 151.412 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 250.588 TL

Hyundai Bayon Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 457.000 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 172.128 TL

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 284.872 TL

Volkswagen Polo Vergili ve Vergisiz Fiyatı

Temmuz 2022 Fiyatı: 488.900 TL

Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 184.142 TL (yüzde 80)

Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 304.758 TL

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EN GÜNCEL | Engelli araç limiti ve fiyatları nedir (2022): ÖTV muhafiyeti nedir? İşte Marka marka son fiyat bilgileri

Araç limiti kapsamında 450 bin 500 TL'ye kadar araçları alabilecek olan engelli vatandaşlar, markalar tarafından belirlenen modelleri engelli ÖTV indirimi kapsamında edinebilecek. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak. Yüzde 40-89 arası ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında hesaplanacak. Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor. Peki, engelli araç limiti ve fiyatları ile hangi araçlar alınabilecek? İşte, o detaylar

Otomobil fiyatları 2021 yılının gelmesiyle birlikte yine artış yaşadı. Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti.Otomobil fiyatları 2021 yılının gelmesiyle birlikte yine artış yaşadı. Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti.

Bu fiyat artışları Engelli bireyleri de yakından ilgilendiriyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır belirleniyor. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.

Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

ENGELLİLİK ORANI

ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor. Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.

YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI

Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

YÜZDE 90 VE ÜSTÜ ENGELLİ ORANI

Bireyin engellilik yüzdesi 90 ve üstündeyse sıfır araç alırken ÖTV'den muaf tutuluyor. Bu oran dahilinde engelli birey ister kendisi isterse de tayin ettiği bir yakını aracı kullanabiliyor. Engelli birey 18 yaşın altındaysa ailesi kendisi adına işlemleri yürüterek aracı ÖTV'siz alabiliyor.

ÖTV'SİZ ALINAN ARAÇ SATILABİLİR Mİ?

ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor. 5 yıl dolmadan satılmak istenirse önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor ve sonrasında satış yapılabiliyor. Araç kaza sonrası pert olup trafikten çekilirse ya da doğal afet nedeniyle kullanılamaz hale gelirse ÖTV ödemeden yeniden sıfır araç alınabiliyor. ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf oluyorlar.ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamıyor. 5 yıl dolmadan satılmak istenirse önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi gerekiyor ve sonrasında satış yapılabiliyor. Araç kaza sonrası pert olup trafikten çekilirse ya da doğal afet nedeniyle kullanılamaz hale gelirse ÖTV ödemeden yeniden sıfır araç alınabiliyor. ÖTV'siz alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf oluyorlar.

ÖTV MUAFİYETİ NEDİR?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli unsur, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır ve bu oran üzerinden tüm detaylar belirleyici olur. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak bir otomobil sahibi olma hakkına sahip olurlar. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi olmak kaydıyla, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve H sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için; kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler.

‘GÜNCELLEME GEREKİYOR’‘GÜNCELLEME GEREKİYOR’

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt ise koşullar ne olursa olsun ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Çünkü, artan araç fiyatlarından dolayı neredeyse satışa çıkan tüm otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınıyor. Bozkurt, “Geçen yıllarda yüzde 45-50’lik dilimde daha fazla seçenek vardı. Böylece uygun fiyatlı araçlara erişim kolaylaşıyordu. Artık bu dilimde araç yok. Neredeyse bütün araçlardan yüzde 80 ÖTV alınıyor. Dolayısıyla matrahların güncellenerek vatandaşın uygun fiyatlı araçlara ulaşabilmesinin önü açılmalı. Bunu otomotivin tedarik problemlerinden bağımsız düşünmek gerek. Ayrıca, engelliler için olan 450 bin liralık limit de yükseltilmeli” yorumunda bulunuyor.

İŞTE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİL LİSTESİ

FIAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak alınabiliyor. Yeni Egea Cross'un sadece Lounge paketi haricindeki tamamı yine ÖTV'siz alınabiliyor. Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. Egea Station Wagon'da da 1.s6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor.

TOYOTA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Toyota'da ise Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vitese ÖTV'siz sahip olunuyor. Yine Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınıyor.

RENAULT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Renault'un tüm Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da tüm modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Bunun dışında Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor.

DACIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Dacia Sandero ve Sandero Stepway’in tüm donanımları, Duster’ın Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4X2, Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 donanım paketleri de ÖTV’siz alınıyor. Lodgy’nin tek paketi olan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull de ÖTV’si alınabiliyor.

VOLKSWAGEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Volkswagen Polo’nun Style donanımı hariç tamamı ÖTV’siz alınıyor. Golf’ün ise sadece 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression donanımı ÖTV’siz alınabiliyor.

KIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

KIA’da ise Picanto, Rio modellerinin tamamı ÖTV’siz alınırken Stonic modelinin de Elegance Konfor ve Prestige paketleri haricindekiler ÖTV’siz alınıyor.

HYUNDAI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Hyundai i10, i20’nin tüm versiyonları ÖTV’siz alınıyor. Bununla birlikte Elantra’nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Kona'da ise sadece 1.0 T-GDI 120 PS Style modeli ÖTV'den muaf durumda.

PEUGEOT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Peugeot 208’in Active, Prime, Prime otomatik vites, Prime Selection otomatik vites modelleri ÖTV’den muaf.

CITROEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Citroen C-Elysee ve C3’ün tüm modelleri ÖTV’den muaf durumda.

HONDA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Honda’da sadece City modeli ÖTV’den muaf tutuluyor.

MITSUBISHI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Mitsubishi’de sadece Space Star’ın tüm modelleri ÖTV’den muaf olarak alınabiliyor.

SEAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ

Seat Ibiza’nın iki tane olan donanımı da ÖTV’siz alınabiliyor.

Ayrıca: Vatandaşlara ÖTV'siz araç satışı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre ilk defa araç sahibi olacak gençler ÖTV'siz şekilde otomobil alabilecek.

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